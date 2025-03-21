DeMar DeRozan 25 Bin Sayıya Ulaştı, Bulls Kings'i Yendi

DeMar DeRozan, 25 bin sayıya ulaşarak NBA tarihine geçti. Chicago Bulls, Sacramento Kings'i 128-116 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:11
DeMar DeRozan 25 Bin Sayıya Ulaştı, Bulls Kings'i Yendi

DeMar DeRozan, 25 Bin Sayıya Ulaşarak Bulls'u Zaferle Taçlandırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), DeMar DeRozan, 25 bin sayıya ulaştığı maçta Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings'i 128-116 mağlup etti. Bu başarı, DeRozan'ı NBA tarihinde 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu yapıyor.

Bulls'tan Etkileyici Performans

Sacramento'daki Golden 1 Center'da gerçekleşen mücadelede, konuk ekip Bulls, 12 sayı farkla galip gelerek önemli bir zafer aldı. Coby White, 35 sayı ile dikkat çekerken, Kevin Huerter da 25 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ayrıca, Nikola Vucevic 24 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparak takımının başarısına destek verdi.

Kings'te DeRozan Yıldızlaştı

Sacramento Kings'te ise Malik Monk 34 sayı kaydedip maçın yıldızlarından biri oldu. DeRozan ise 22 sayıyla oynayarak hem takımına yardımcı oldu hem de tarihi bir başarıya imza attı.

Konferans Durumu

Bu sonucun ardından Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda 30 galibiyet ve 40 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. Öte yandan, Sacramento Kings ise 35 galibiyet ve 34 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda yine 9. sırada yer aldı.

Diğer Maçların Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçlarla ilgili sonuçlar ise şu şekilde:

  • Indiana Pacers - Brooklyn Nets: 105-99
  • Charlotte Hornets - New York Knicks: 115-98
  • Sacramento Kings - Chicago Bulls: 116-128
  • Golden State Warriors - Toronto Raptors: 117-114
  • Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks: 89-118

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