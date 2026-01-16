Demir Yumruk Altay, Seydikemer’de Altın Kemer İçin Ringde

Şükrü 'Demir Yumruk' Altay, Muğla Seydikemer'de Albi Sorra ile altın kemer için ringe çıkacak; Fethiye'deki basın toplantısında hedeflerini açıkladı.

Maç öncesi Fethiye'de basın toplantısı düzenlendi

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliği’nin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay ile Arnavut rakibi boksör Albi Sorra, maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesinde, "Demir Yumruk" lakaplı Şükrü Altay (40) ile Arnavut boksör Albi Sorra (36), Fethiye’de bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısında karşı karşıya geldi. Toplantı, boksseverler ve basın mensuplarından yoğun ilgi gördü.

Şükrü Altay: "Hedef büyük, yolumuz uzun. Durmak yok, yola devam. Hayallerime kavuşacağım. Yarın akşam ringde her şey belli olacak. Kemeri Türk halkı için kazanacağım. Kazanırsam kemeri Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. 2018 yılında Almanya şampiyonluk kemerini Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Şimdi ise Türkiye şampiyonluğu kemerini vermek istiyorum. Artık Avrupa’da değil, Türkiye’deyim"

Albi Sorra: "Daha önce iki kez kemer maçına çıktım ve kaybettim. Ancak bu maçta kazanacağım. Baskı altında değilim, kaybedecek bir şeyim yok"

Karşılaşma altın kemer için yapılacak ve ringde sonucu belirleyecek.

