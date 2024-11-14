Deniz Gül’ün Yerine Bertuğ Yıldırım A Milli Takım Kadrosunda

A Milli Futbol Takımı, dünkü idmanında sakatlanan Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki hücum oyuncusu bugün öğle saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katıldı.

Açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.