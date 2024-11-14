DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,33 -0,01%
ALTIN
2.821,56 0,76%
BITCOIN
3.125.193,61 -0,98%

Deniz Gül’ün Yerine Bertuğ Yıldırım A Milli Takım Kadrosunda

A Milli Takım'da sakatlanan Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım kadroya alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:02
Deniz Gül’ün Yerine Bertuğ Yıldırım A Milli Takım Kadrosunda

A Milli Futbol Takımı, dünkü idmanında sakatlanan Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki hücum oyuncusu bugün öğle saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katıldı.

Açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde Aday
2
Fenerbahçe, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Savaşçı Bir Ruhla Sürdürüyor
3
Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
4
Milli Karateciler İspanya'da Dünya Kupası İçin Arenaya Çıkıyor
5
Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası Tamamlandı
6
Samsunspor'un Galatasaray Maçı Öncesi Hedefleri
7
Milli Futbolcu Ömer Toprak, 35 Yaşında Kariyerine Veda Etti

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!