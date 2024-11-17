Deniz Öncü: Zor Bir Sezon Geçirdim, Hayalim MotoGP'ye Ulaşmak

Deniz Öncü Sezonu Değerlendirdi

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonu 20. sırada tamamlayan milli motosikletçi Deniz Öncü, "Benim için gerçekten zor bir sezon oldu." dedi. İspanya'nın Barselona kentinde yapılan sezonun son yarışı sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Öncü, bu takımda yer almanın gurur verici olduğunu belirtti.

Takım ve Sakatlık Süreci

Red Bull KTM Ajo pilotu olarak Moto2'deki ilk sezonunu tamamladığını ifade eden Deniz, "Açıkçası bu takımda olabildiğim için çok gururluyum. Çünkü dünyanın en iyi Moto2 takımındayım." şeklinde konuştu.

Sezon boyunca birçok zorlukla karşılaştığını kaydeden Öncü, "Sezon başında bir sürü yeni parçalar vardı. Motosiklete alışmaya çalışıyordum. Tam alıştık derken araya büyük bir sakatlık girdi. Beni 2,5 ay pistlerden dışarı attı. Bu benim için bayağı zorluydu ama geri dönüşümüz çok iyi oldu." dedi.

Gelecek Hedefleri

Geri döner dönmez iyi sonuçlar almaya başladığını vurgulayan Deniz, "Bütün sezon için takımıma, Kenan ve Toprak ağabeye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öncü, önümüzdeki sezon daha büyük hedefler koyarak şampiyonluk için mücadele etmek istediğini belirtti. Gelecek planlarıyla ilgili ise, "Hayal kurmak başarmanın yarısıdır. Hayalim 2 sene sonra MotoGP'ye çıkmak." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.