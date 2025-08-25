Deniz Sapmaz Lihtenştayn 2025 Açık Golf Şampiyonu

Turnuva Özeti

Lihtenştayn Golf Federasyonu tarafından 22–24 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Lihtenştayn 2025 Açık Golf Turnuvasında milli sporcu Deniz Sapmaz şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon, İsviçre'nin Gams-Werdenberg bölgesindeki Golf Club Gams-Werdenberg sahasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerden toplam 70 sporcu turnuvada mücadele etti.

Deniz Sapmaz, birinci gün 73, ikinci gün 73 ve üçüncü gün 73 skorlarıyla turnuvayı toplam 219 (+3) gross skorla tamamlayarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Milli sporcu Sude Bay ise birinci gün 73, ikinci gün 72 ve üçüncü gün 76 skorlarıyla toplam 221 (+5) gross yaparak üçüncülüğü elde etti.

Lihtenştayn Golf Federasyonu tarafından 22–24 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Lihtenştayn 2025 Açık Golf Turnuvası'nda milli sporcu Deniz Sapmaz, şampiyonluk yaşadı.