DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,75%
ALTIN
4.437,34 -0,13%
BITCOIN
4.559.610 1,29%

Deniz Sapmaz Lihtenştayn 2025 Açık Golf Şampiyonu

Deniz Sapmaz, Lihtenştayn 2025 Açık Golf Turnuvası'nı 219 (+3) gross ile kazanırken, Sude Bay 221 (+5) ile üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:27
Deniz Sapmaz Lihtenştayn 2025 Açık Golf Şampiyonu

Deniz Sapmaz Lihtenştayn 2025 Açık Golf Şampiyonu

Turnuva Özeti

Lihtenştayn Golf Federasyonu tarafından 22–24 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Lihtenştayn 2025 Açık Golf Turnuvasında milli sporcu Deniz Sapmaz şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon, İsviçre'nin Gams-Werdenberg bölgesindeki Golf Club Gams-Werdenberg sahasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerden toplam 70 sporcu turnuvada mücadele etti.

Deniz Sapmaz, birinci gün 73, ikinci gün 73 ve üçüncü gün 73 skorlarıyla turnuvayı toplam 219 (+3) gross skorla tamamlayarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Milli sporcu Sude Bay ise birinci gün 73, ikinci gün 72 ve üçüncü gün 76 skorlarıyla toplam 221 (+5) gross yaparak üçüncülüğü elde etti.

Lihtenştayn Golf Federasyonu tarafından 22–24 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Lihtenştayn...

Lihtenştayn Golf Federasyonu tarafından 22–24 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Lihtenştayn 2025 Açık Golf Turnuvası'nda milli sporcu Deniz Sapmaz, şampiyonluk yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bekir Yunus Uçar Kabri Başında Anıldı — Eski TMF Başkanı Anma Töreni
2
Arsenal ve Villarreal Averajla Zirvede: Avrupa Ligleri Özetleri
3
Aurora Gaming, EWC Counter-Strike 2'de Dünya İkincisi
4
Amed Sportif 2-2 Erzurumspor FK: Altıparmak "Taraftara veremediğimiz 3 puan" üzüntüsü
5
Deniz Sapmaz Lihtenştayn 2025 Açık Golf Şampiyonu
6
Ergin Ataman: EuroBasket 2025'te Tek Hedefimiz Madalya
7
Kadın Futbolu: II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni 27 Ağustos'ta Ankara'da

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı