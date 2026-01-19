Denizli Aka Spor Heptatlonda İki Türkiye İkinciliğiyle Döndü

Ahmet Melek Komple Atlet Kupası, 14-15 Ocak 2026 — İstanbul Ataköy

14-15 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan Ahmet Melek Komple Atlet Kupası Yarışmaları iki gün sürdü. Kızlarda 23, Erkeklerde 23 olmak üzere toplam 46 sporcu Triatlon, Pentatlon ve Heptatlon branşlarında mücadele etti.

Denizli Aka Spor Kulübü adına yarışmaya katılan Muhammed Hanifi AKGÜN U20 Heptatlon Türkiye 2.si, Burak ATİK ise Büyükler Heptatlon Türkiye 2.si olarak ilimize 2 kupa ile döndüler.

Denizli Aka Spor Atletizm Kulübünün antrenörü Nimet Aktaş : "Yarışmalardan madalyalarla dönüyoruz , sporcularımı tebrik ediyorum. Daha ilerde daha çok madalya hedefliyoruz. Atletizm’in en zor branşlarından olan Heptatlon branşında aldığımız bu dereceler bizi ilerisi için umutlandırdı. Eğer Denizli’de bizi ve sporcularımızı destekleyecek sponsorlar bulursak ve desteklenirsek Denizli’nin sesini en yüksekten duyurabileceğiz. Emeği geçen herkesi ve sporcularımı tebrik ediyor, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

14 15 OCAK 2026 TARİHİNDE İSTANBUL ATAKÖY ATLETİZM SALONU’NDA YAPILAN AHMET MELEK KOMPLE ATLET KUPASI YARIŞMALARI YAPILDI. İKİ GÜN SÜREN YARIŞMALARDA KIZLARDA 23,ERKEKLERDE 23 TOPLAM 46 SPORCU TRİATLON, PENTATLON VE HEPTATLON BRANŞLARINDA MÜCADELE ETTİLER.