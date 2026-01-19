Denizli Aka Spor Heptatlonda İki Türkiye İkinciliğiyle Döndü

14-15 Ocak 2026 İstanbul Ataköy'de düzenlenen Ahmet Melek Komple Atlet Kupası'nda Denizli Aka Spor, heptatlon branşında iki Türkiye ikinciliği elde etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:35
Denizli Aka Spor Heptatlonda İki Türkiye İkinciliğiyle Döndü

Denizli Aka Spor Heptatlonda İki Türkiye İkinciliğiyle Döndü

Ahmet Melek Komple Atlet Kupası, 14-15 Ocak 2026 — İstanbul Ataköy

14-15 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan Ahmet Melek Komple Atlet Kupası Yarışmaları iki gün sürdü. Kızlarda 23, Erkeklerde 23 olmak üzere toplam 46 sporcu Triatlon, Pentatlon ve Heptatlon branşlarında mücadele etti.

Denizli Aka Spor Kulübü adına yarışmaya katılan Muhammed Hanifi AKGÜN U20 Heptatlon Türkiye 2.si, Burak ATİK ise Büyükler Heptatlon Türkiye 2.si olarak ilimize 2 kupa ile döndüler.

Denizli Aka Spor Atletizm Kulübünün antrenörü Nimet Aktaş : "Yarışmalardan madalyalarla dönüyoruz , sporcularımı tebrik ediyorum. Daha ilerde daha çok madalya hedefliyoruz. Atletizm’in en zor branşlarından olan Heptatlon branşında aldığımız bu dereceler bizi ilerisi için umutlandırdı. Eğer Denizli’de bizi ve sporcularımızı destekleyecek sponsorlar bulursak ve desteklenirsek Denizli’nin sesini en yüksekten duyurabileceğiz. Emeği geçen herkesi ve sporcularımı tebrik ediyor, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

14 15 OCAK 2026 TARİHİNDE İSTANBUL ATAKÖY ATLETİZM SALONU’NDA YAPILAN AHMET MELEK KOMPLE ATLET...

14 15 OCAK 2026 TARİHİNDE İSTANBUL ATAKÖY ATLETİZM SALONU’NDA YAPILAN AHMET MELEK KOMPLE ATLET KUPASI YARIŞMALARI YAPILDI. İKİ GÜN SÜREN YARIŞMALARDA KIZLARDA 23,ERKEKLERDE 23 TOPLAM 46 SPORCU TRİATLON, PENTATLON VE HEPTATLON BRANŞLARINDA MÜCADELE ETTİLER.

14 15 OCAK 2026 TARİHİNDE İSTANBUL ATAKÖY ATLETİZM SALONU’NDA YAPILAN AHMET MELEK KOMPLE ATLET...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Masa Tenisi Hedefi: Başarı
2
Gökay Iravul: Aykut Kocaman Benim İçin Bir Baba Gibi
3
Denizli Aka Spor Heptatlonda İki Türkiye İkinciliğiyle Döndü
4
Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
5
Eskişehirspor 5-1 İzmir Çoruhlu | TFF 3. Lig 4. Grup
6
Konyaspor, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
7
Mustafa Acun Kılıç Denizli'yi Gururlandırdı: Karate ve Oryantiringde Madalyalar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları