Senegal 2025 Afrika Uluslar Kupası Finalinde Fas'ı 1-0 Yenerek Şampiyon Oldu

Senegal, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'ı uzatmalarda Gueye'nin golüyle 1-0 yenerek ikinci kez kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 01:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 01:19
Maç Özeti

2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas ile Senegal Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Normal sürenin uzatma dakikalarında tartışmalı anlar yaşandı: 90+8. dakikada Fas lehine verilen penaltı kararının ardından Senegal sahadan çekildi. Karşılaşma daha sonra devam etti ve 90+24. dakikada penaltıyı kullanan Brahim Diaz topu kaçırdı. Maç golsüz eşitlikle uzatmalara gitti.

Uzatmalar ve Gol

Uzatmaların 94. dakikasında Gueye attığı golle Senegali 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Pape Thiaw’ın öğrencileri maçı 1-0 üstün tamamladı ve Senegal, 2021 yılının ardından ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Oyuncu Değişiklikleri

Fenerbahçeli Faslı oyuncu En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabinin yerine oyuna girdi. Beşiktaşlı oyuncu Cherif Ndiaye, 90+3. dakikada, Galatasaraylı oyuncu Ismail Jakobs ise 106. dakikada forma şansı buldu.

Senegalin uzatma golüyle gelen bu zafer, takımın turnuvadaki en önemli anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

