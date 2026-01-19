Senegal 2025 Afrika Uluslar Kupası Finalinde Fas'ı 1-0 Yenerek Şampiyon Oldu

Maç Özeti

2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas ile Senegal Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Normal sürenin uzatma dakikalarında tartışmalı anlar yaşandı: 90+8. dakikada Fas lehine verilen penaltı kararının ardından Senegal sahadan çekildi. Karşılaşma daha sonra devam etti ve 90+24. dakikada penaltıyı kullanan Brahim Diaz topu kaçırdı. Maç golsüz eşitlikle uzatmalara gitti.

Uzatmalar ve Gol

Uzatmaların 94. dakikasında Gueye attığı golle Senegali 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Pape Thiaw’ın öğrencileri maçı 1-0 üstün tamamladı ve Senegal, 2021 yılının ardından ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Oyuncu Değişiklikleri

Fenerbahçeli Faslı oyuncu En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabinin yerine oyuna girdi. Beşiktaşlı oyuncu Cherif Ndiaye, 90+3. dakikada, Galatasaraylı oyuncu Ismail Jakobs ise 106. dakikada forma şansı buldu.

Senegalin uzatma golüyle gelen bu zafer, takımın turnuvadaki en önemli anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

