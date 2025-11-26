Denizli'de Öğretmenler Voleybol Maçıyla Dostluk Pekiştirdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ve Güney ilçelerinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Buldan Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol dostluk maçında bir araya geldi.

Maç ruhu ve atmosfer

Buldan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada öğretmenler, rekabetten çok dayanışma ve arkadaşlığı öne çıkaran bir oyun sergiledi. Karşılaşma boyunca katılımcılar arasında sıcak ve samimi anlar yaşandı.

Ödüller takdim edildi

Müsabakaya katılan öğretmenlere günün anısına hazırlanan plaket, tişört ve madalyalar takdim edildi. Ödüller, Buldan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, Güney Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Bal ve Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural tarafından verildi.

DENİZLİ’NİN BULDAN VE GÜNEY İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER, DÜZENLENEN HALI SAHA MAÇINDA DOSTLUKLARINI PEKİŞTİRDİ.