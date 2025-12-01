Denizlili İbrahim Burhan'dan Milli Takıma büyük katkı

Eurepean Central Mets Uluslararası Yüzme Yarışmaları — 29-30 Kasım 2025

29-30 Kasım 2025 tarihlerinde Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Eurepean Central Mets Uluslararası Yüzme Yarışmalarına 13 ülkeden 200 sporcu katıldı. Türkiye Yüzme Takımımız, 18 sporcu ile mücadele ederek 2.'lik madalyasını ülkemize getirdi.

Yıldızlar yaş gruplarını kapsayan yarışlarda Türk Milli Takımı kafilesinde Denizlili genç sporcu İbrahim Burhan ile Antrenör Yusuf Başar ve Milli Takımlar Sorumlusu Musa Özcan da yer aldı. Her geçen yarışta formunu yükselten genç sporcu İbrahim Burhan, takım halinde millilerin ikinci olmasında pay sahibi oldu.

Avrupa’nın önemli ülkelerinden sporcuların bir araya geldiği müsabakada bireysel performanslar da öne çıktı. Denizlili sporcu İbrahim Burhan, 1500m. Serbest yarışını dördüncü olarak tamamladı.

Macaristan’da yapılan yarışmalarda Denizli’yi ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu İbrahim Burhan ile Antrenör Yusuf Başar'ı Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan kutladı; başarılarının artarak devam etmesini diledi.

29-30 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA MACARİSTAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE EUREPEAN CENTRAL METS ULUSLARARASI YÜZME YARIŞMALARI GERÇEKLEŞTİ. 13 ÜLKEDEN 200 SPORCUNUN KATILDIĞI YARIŞMALARDA TÜRKİYE YÜZME TAKIMIMIZ 18 SPORCU VE 2.’LİK MADALYASINI ÜLKEMİZE GETİRDİLER.