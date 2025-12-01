Denizlili İbrahim Burhan'dan Milli Takıma büyük katkı

Denizlili İbrahim Burhan, 29-30 Kasım 2025 Eurepean Central Mets yarışlarında Türkiye Milli Takımı'nın ikinci olmasına önemli katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:37
Denizlili İbrahim Burhan'dan Milli Takıma büyük katkı

Denizlili İbrahim Burhan'dan Milli Takıma büyük katkı

Eurepean Central Mets Uluslararası Yüzme Yarışmaları — 29-30 Kasım 2025

29-30 Kasım 2025 tarihlerinde Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Eurepean Central Mets Uluslararası Yüzme Yarışmalarına 13 ülkeden 200 sporcu katıldı. Türkiye Yüzme Takımımız, 18 sporcu ile mücadele ederek 2.'lik madalyasını ülkemize getirdi.

Yıldızlar yaş gruplarını kapsayan yarışlarda Türk Milli Takımı kafilesinde Denizlili genç sporcu İbrahim Burhan ile Antrenör Yusuf Başar ve Milli Takımlar Sorumlusu Musa Özcan da yer aldı. Her geçen yarışta formunu yükselten genç sporcu İbrahim Burhan, takım halinde millilerin ikinci olmasında pay sahibi oldu.

Avrupa’nın önemli ülkelerinden sporcuların bir araya geldiği müsabakada bireysel performanslar da öne çıktı. Denizlili sporcu İbrahim Burhan, 1500m. Serbest yarışını dördüncü olarak tamamladı.

Macaristan’da yapılan yarışmalarda Denizli’yi ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu İbrahim Burhan ile Antrenör Yusuf Başar'ı Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan kutladı; başarılarının artarak devam etmesini diledi.

29-30 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA MACARİSTAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE EUREPEAN CENTRAL METS...

29-30 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA MACARİSTAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE EUREPEAN CENTRAL METS ULUSLARARASI YÜZME YARIŞMALARI GERÇEKLEŞTİ. 13 ÜLKEDEN 200 SPORCUNUN KATILDIĞI YARIŞMALARDA TÜRKİYE YÜZME TAKIMIMIZ 18 SPORCU VE 2.’LİK MADALYASINI ÜLKEMİZE GETİRDİLER.

29-30 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA MACARİSTAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE EUREPEAN CENTRAL METS...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı başladı
2
Muğla'da Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı — 100’e yakın Sporcu 13 Kilometrelik Parkurda Yarıştı
3
1969 Bilecik Spor Kulübü Lige Tarihi Farkla Başladı
4
Tomarza - Zamantı Kano Su Sporları’nda 2025 Sezonu Kapanıyor
5
Vali Şahin Antalyaspor'un Yeni Yönetimini Kabul Etti
6
Samsunspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
7
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı Görevine Başladı

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL