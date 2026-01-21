Denizlili İremsu Çağlar Snow Bike Türkiye Şampiyonu

Erzurum Palandöken'de 17-18 Ocak'ta elde edilen zafer, Dünya Kupası kapısını araladı

İremsu Çağlar, Türk bisikletinin yükselen yıldızı olarak Erzurum Palandöken'in zorlu ve karlı parkurunda düzenlenen Snow Bike Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda kariyerinde ilk kez "Elit Kadınlar" kategorisinde mücadele eden Çağlar, cesareti, teknik becerisi ve tecrübesiyle rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

2025 yılında elde ettiği U19 Downhill Türkiye Şampiyonluğunun ardından bu zaferle Snow Bike branşında da üstünlüğünü kanıtlayan genç sporcu, Palandöken'in sert iklim şartları ve teknik parkurunda sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı.

Şampiyonluğun aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği taşıması, Çağlar'a uluslararası arenada yarışma fırsatı sundu. Genç sporcu, bu derecesiyle Fransa'da düzenlenecek Snowbike Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Başarısı ile hem ülkeyi hem Denizli'yi gururlandıran İremsu Çağlar'ın azmi ve disiplini spor camiasında büyük heyecan yarattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, milli sporcuya Fransa'daki Snowbike Dünya Kupası yarışlarında başarılar diledi.

