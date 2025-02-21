Denizlispor Başkanı'ndan Tesislerin Doğal Gaz Kesimi Üzerine Açıklama

Denizlispor Yönetiminden Doğal Gaz Kesilmesine Yanıt

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, kulüp tesislerinin doğal gazının borç nedeniyle kesilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ergil, borcun 22 aylık döneme ait olduğunu belirterek, kendi yönetimlerinin ise bir ay önce göreve başladığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Ergil, tepkilerinin doğal gaz şirketine yönelik olmadığını vurguladı. “Bu borç bize ait değil, bir aydır buradayız. Kendi dönemimize ait borcu öderiz. Ona hazırız,” diyen Ergil, yıllardır biriken bu borcu ise “zamanlama” olarak tanımladı.

“Tam kader haftamızı yaşarken borcun tahsil edilmesi bizi gerçekten çok üzdü. Maalesef durum bu. Mağduruz ama bunun ezikliğini hissetmiyoruz. Alnımız ak, başımız dik, burası şerefli Denizlispor camiası,” şeklinde devam etti.

Futbolcuların Durumu ve Çağrı

Denizlispor Tesislerinde, yaklaşık 25 futbolcunun bulunduğunu aktaran Ergil, futbolcuların klimalı odalarda konaklamasını sağlamaya çalıştıklarını ve duş sorununa çözüm bulmaya gayret ettiklerini söyledi. “Koskoca Denizlispor bu halde. Futbolcularımız tabii ki sıkıntı yaşıyor ama burada bir aile ortamı oluşturduk. Durumu fazla belli etmemeye çalışıyorlar ama onların da mağdur olduğunun farkındayız,” dedi.

Ergil ayrıca, kendi olanakları ölçüsünde bir mücadele verdiklerini ancak bu durumun kulübün olanaklarını aştığını belirtti. “Burası koskoca Denizli ve bir türlü şehri harekete geçiremedik. Daha doğrusu taraftarları, halkı desteğe çağırmakta başarılı olduk ama destek vermesi gereken yerleri harekete geçiremedik,” ifadesini kullandı.

Son olarak, doğal gaz dağıtım şirketinin kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin lira tutarında doğal gaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulunduğunu ve borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat’ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerin doğal gazının kesildiğini hatırlattı.

Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğal gazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi.

Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğal gazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi.