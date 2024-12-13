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Denizlispor'un Anahtarı Belediye ile Valiliğe Teslim Edildi

Denizlispor'un yönetim krizi sonrası kulüp anahtarı, belediyeye teslim edildi. İkinci anahtar ise Valiliğe verilecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:28
Denizlispor'un Anahtarı Belediye ile Valiliğe Teslim Edildi

Denizlispor Kulübü'nün Anahtarı Teslim Edildi

Nesine 3. Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da, olağanüstü kongrelerin ertelenmesi ve yönetim kurulunun istifası ile kulübün anahtarı Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi.

Görüşme Gerçekleşti

Eski başkan yardımcısı Özcan Sarı ve avukat İsmail Berkay Gökce, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı, görüşmenin ardından kulübün anahtarını Marım'a teslim etti. Ayrıca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Denizlispor için ellerimizden geleni yaptık. Kulübümüzün anahtarının bir kopyasını tutanakla Sayın Marım'a teslim ettik. Valiliğe de geldik ama valimiz yerinde olmadığı için pazartesi günü için kendisinden randevu aldık. Kulübümüzün ikinci anahtarını Denizli Valiliği'ne teslim edeceğiz. Bundan sonraki süreç artık onlarda. Denizlispor'u kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklardır."

Yönetim Krizi ve Kongre Süreci

Denizlispor'un 4 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti. Dünkü seçimli kongrede ise başkan adayı çıkmadığı için mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Nesine 3. Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da, iki kez ertelenen olağanüstü kongre ve...

Nesine 3. Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da, iki kez ertelenen olağanüstü kongre ve yönetim kurulunun istifası sonrası kulübün anahtarı Eski başkan yardımcısı Özcan Sarı (solda) tarafından belediyeye teslim edildi.

Nesine 3. Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da, iki kez ertelenen olağanüstü kongre ve...

Nesine 3. Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da, iki kez ertelenen olağanüstü kongre ve yönetim kurulunun istifası sonrası kulübün anahtarı Eski başkan yardımcısı Özcan Sarı (solda) tarafından belediyeye teslim edildi.

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