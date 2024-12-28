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DEPSAŞ Enerji As, Rize Belediyespor'u 38-33 Yenerek İkinci Galibiyetini Elde Etti

DEPSAŞ Enerji As, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Rize Belediyespor'u 38-33 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:49
DEPSAŞ Enerji As, Rize Belediyespor'u 38-33 Yenerek İkinci Galibiyetini Elde Etti

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Önemli Karşılaşma

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda önemli bir karşılaşma gerçekleştirildi. DEPSAŞ Enerji As, Rize Belediyesporu 38-33'lik skorla mağlup ederek, gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Maç Detayları

Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada DEPSAŞ Enerji As, ilk yarıyı 18-16 önde tamamlayarak maça iyi bir başlangıç yaptı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan DEPSAŞ, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gelecek Maçlar

Grup mücadelesinin devam ettiği bu turnuvada, yarın Güneysu Spor ile Rize Belediyespor saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

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