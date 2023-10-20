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Derbi öncesi Beşiktaş'tan sevindiren haber geldi

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Derbi öncesi Beşiktaş'tan sevindiren haber geldi
Başarılı kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ta uzun bir süre sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kaldı. Ancak sonunda sağlığına kavuşan Günok, takımının antrenmanlarına katılmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Beşiktaş'a, deneyimli kaleci Mert Günok'tan sevindirici bir gelişme geldi. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında, 27 Eylülde deplasmanda Adana Demirspor'a karşı oynanan mücadelede diz sakatlığı yaşayan 34 yaşındaki kaleci, 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sakatlık nedeniyle Günok, Süper Lig'de Konyaspor ve İstanbulspor maçları ile UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçı olan Lugano karşılaşmasında forma giyememişti.

Yaklaşık bir aylık aranın ardından deneyimli kaleci Mert Günok, nihayet takım antrenmanlarına geri döndü. Günok, bugün sabah saatlerinde düzenlenen antrenmanda yer aldı.

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın talimatıyla, Mert Günok, hafta sonu oynanacak olan büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray derbisinde forma giymeye hazır hale geldi.

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