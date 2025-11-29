Derbide Gözler Kalecilerde: Uğurcan Çakır ve Ederson

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, 8 maçta 5 gol yerken; Fenerbahçe file bekçisi Ederson ise görev aldığı 7 maçta 7 gol gördü.

Takımların savunma karnesi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi öncesinde Galatasaray, yediği 8 gol ile Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda. Fenerbahçe ise kalesinde gördüğü 12 gol ile Samsunspor ile birlikte 4. sırada yer alıyor.

Lig genelinde Galatasaray maçlarının 6'sını gol yemeden tamamlarken, Fenerbahçe bu alanda 5 maç ile ilerliyor.

Kalecilerde değişim ve maç dağılımı

İki takım da sezona kaleci değişikliği ile başladı. Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ardından Trabzonspor'dan milli kaleci Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Fenerbahçe ise Manchester City'den Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna kattı.

Ligde geride kalan 13 haftada Galatasaray'da Uğurcan 8, Günay Güvenç 5 maçta görev aldı. Fenerbahçe'de ise Ederson 7, İrfan Can Eğribayat 3, Tarık Çetin 2 ve şu an kadroda olmayan Dominik Livakovic 1 müsabakada forma giydi.

Her iki takımın birinci kalecileri konumundaki Uğurcan Çakır ile Ederson, ligde 3'er maçta kalesini gole kapadı.

