Derbide İlk Golü Atan Takım Galibiyete Yaklaşıyor

Son Derbide İlk Golü Atan Takım Üstünlük Sağlıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabette, ilk golü atan takım sıklıkla galip geliyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak derbi öncesinde, son 39 karşılaşmada ilk golü atan takım yalnızca 4 kez yenildi.

Öne Geçen Ekiplerin Performansı

Bu 39 maçın 35'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri TFF Süper Kupa niteliğindeydi. İlk golü atan takımdan 22'si galip gelirken, 13 maç da berabere sonuçlandı.

Öne Geçip Mağlup Olan Takımlar

Uzun geçmişe dayanan bu rekabette, öne geçip de mağlubiyet alan takımlar arasında bazı dikkat çekici örnekler bulunuyor:

2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş, öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu.

2012-2013 sezonunun son derbisinde, Fenerbahçe öne geçmesine rağmen 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

2017-2018 sezonunda Fenerbahçe, öne geçtikten sonra 3-1'lik yenilgi aldı.

2022-2023 sezonunda ise Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine rağmen 4-2 mağlup oldu.

İlk Gol İstatistikleri

Fenerbahçe, 39 karşılaşmadan 23'ünü ilk golü atarak önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 16'sında galip gelirken, 4'ünde berabere kaldı. Beşiktaş ise öne geçtiği 14 maçtan yalnızca 6'sını kazanabildi.

Sonuç ve Beklentiler

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki bu rekabette, ilk gol önemli bir gösterge haline gelirken, derbi tarihindeki bu istatistikler, 7 Aralık’taki maçı daha da heyecanlı hale getiriyor. Takımların durumda göz önünde bulundurulduğunda, bu durum derbiye çıkan takımların stratejisini etkileyecektir.