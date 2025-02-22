Derbide Kartlar Havada Uçuşuyor: Galatasaray-Fenerbahçe Rekabeti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yaşanan derbiler, futbolseverlerin aklında kartlarla dolu anlarla kalmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde, iki takımın önceki 63 maçı büyük bir rekabetin yanı sıra, gösterilen kart sayısıyla da dikkat çekiyor.

Bu 63 karşılaşmada hakemler toplamda 46 kırmızı ve 379 sarı kart gösterdi. Sarı-lacivertli oyuncular 25 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, sarı-kırmızılı futbolcular 21 kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da, Emre Aşık 3, Hasan Şaş ve Younes Belhanda ikişer kez kırmızı kart gördü. Diğer futbolcular arasında, Badou Ndiaye, Felipe Melo ve Arda Turan gibi isimler de bulunuyor. Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3 kez, Volkan Demirel ve Bruno Alves ikişer kırmızı kart aldılar.