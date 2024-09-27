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Derek Willis, Türk Basketbolunun Pazarlama Potansiyeline Dikkat Çekti

Anadolu Efes'in yıldızı Derek Willis, Türk basketbolunun pazarlama alanında gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:02
Derek Willis, Türk Basketbolunun Pazarlama Potansiyeline Dikkat Çekti

Anadolu Efes'in Yıldızı Derek Willis'tan Önemli Açıklamalar

Lacivert-beyazlı takımın Amerikalı oyuncusu Derek Willis, Türk basketbolunda pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Fatih Erel ile yaptığı söyleşide, basketbolun görsel ve ticari boyutlarının ABD'deki kadar öne çıkmadığını belirtti.

Eğitim ve Tesisler

Derek Willis, Türkiye'deki basketbol eğitimine olan yatırımları övdü ve Türkiye'deki kolejlerdeki eğitim sisteminin, ABD standartlarının üzerinde olduğunu söyledi. Willis, "Kentucky'de aldığımız eğitim verimliydi. Sabah 8'de başlayan günümüz, akşam 8-9'a kadar antrenmanlarla sürerdi. Bu sistem, bize oldukça fayda sağladı," diye ekledi.

Pazarlama Eksiklikleri

Willis, Avrupa'daki basketbol pazarlama eksikliklerine dikkat çekerken, "ABD'de basketbolun pazarlama boyutu çok büyük. Türkiye'de bu alandaki gelişmeler desteklenmeli," dedi ve bu konunun büyümesine katkıda bulunulması gerektiğini belirtti.

Spor Altyapısının Önemi

ABD'de spor kültürünün yerleşik olduğunu ve çocukların sokaklarda basketbol oynayabilme imkanına sahip olduğunu belirten Willis, "Spor yapma imkanlarının artırılması, gençlerin ilgilendikleri branşlardaki gelişimlerinde kritik rol oynar," ifadelerini kullandı.

Yeni Sezon Beklentileri

Yeni sezon için yüksek beklentiler içinde olduğunu ifade eden Willis, "Geçen yıl istediğimiz gibi geçmedi. Bu yıl kadroya 4 güçlü oyuncu eklendi. THY Avrupa Ligi ve NBA deneyimi olan oyuncularla bu sezon daha iyi bir performans göstereceğiz," şeklinde konuştu.

Geçmiş Sezonun Zorlukları

Önceki sezondaki sakatlık sorunlarına dikkat çeken Willis, "Elim ve burnum kırıldı. Bu kadar çok sakatlık yaşadığımız bir yıl olmamıştı. Bu yıl zorlu bir süreçti fakat ekip olarak birbirimize destek olmalıyız," şeklinde ekledi.

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