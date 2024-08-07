Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Derin Atakan Paris 2024 Olimpiyatları'nda 16. Sırada

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Derin Atakan Formula Kite kategorisinde 16. sırayı elde etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:28
Derin Atakan Paris 2024 Olimpiyatları'nda 16. Sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bir Başarı Hikayesi

Milli yelkenci Derin Atakan, Formula Kite kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 16. sırada tamamladı.

Yarışların Gerçekleştiği Yer

Yarışmalar, Marsilya Marina'da düzenlendi. Ancak, olumsuz hava koşulları nedeniyle organizasyonda bugünkü yarışlar iptal edildi.

Oyunların Durumu

Paris 2024 programına göre, 20 yarış üzerinden planlanan Formula Kite mücadelesi, sürekli tekrarlayan olumsuz hava şartları nedeniyle 6. yarışın ardından sona erdirildi.

Derin Atakan'ın Performansı

Atakan, 16. sırayı alarak finallere kalma şansını değerlendiremedi. Bu sonuç, onun için önemli bir tecrübe oldu ve gelecek yarışlar için yeni hedefler belirlemesi adına bir motivasyon kaynağı hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak