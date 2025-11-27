Develi'de Liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları Müsabakaları — Muammer Kocatürk Lisesi Zirvede

Develi'de düzenlenen liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları müsabakalarında Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.