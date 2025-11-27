Develi'de Liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları Müsabakaları — Muammer Kocatürk Lisesi Zirvede

Develi'de Liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları Müsabakaları Nefes Kesti
Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları müsabakaları yoğun heyecana sahne oldu. Öğrenciler 7 branşta meslek öğrenirken, aynı zamanda milli spor güreşinde kendilerini geliştirmeye gayret ediyor.
Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden dikkat çeken performans
Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güreş takımı müsabakaları 2 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük ile tamamladı. Okulun sporcuları turnuvadaki performanslarıyla öne çıktı.
24 Kasım'daki Kayseri Hacılar müsabakalarında takım birinciliği
Öte yandan, Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcuları 24 Kasım tarihinde Kayseri Hacılar Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda takım halinde birincilik elde etti. Organizasyona 30 okul katıldı.
DEVELİ’DE LİSELERARASI AĞIRSIKLET BAŞ PEHLİVANLARI MÜSABAKALARI YAPILDI.