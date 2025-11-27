Develi'de Liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları Müsabakaları — Muammer Kocatürk Lisesi Zirvede

Develi'de düzenlenen liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları müsabakalarında Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:17
Develi'de Liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları Müsabakaları — Muammer Kocatürk Lisesi Zirvede

Develi'de Liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları Müsabakaları Nefes Kesti

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları müsabakaları yoğun heyecana sahne oldu. Öğrenciler 7 branşta meslek öğrenirken, aynı zamanda milli spor güreşinde kendilerini geliştirmeye gayret ediyor.

Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden dikkat çeken performans

Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güreş takımı müsabakaları 2 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük ile tamamladı. Okulun sporcuları turnuvadaki performanslarıyla öne çıktı.

24 Kasım'daki Kayseri Hacılar müsabakalarında takım birinciliği

Öte yandan, Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcuları 24 Kasım tarihinde Kayseri Hacılar Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda takım halinde birincilik elde etti. Organizasyona 30 okul katıldı.

DEVELİ’DE LİSELERARASI AĞIRSIKLET BAŞ PEHLİVANLARI MÜSABAKALARI YAPILDI.

DEVELİ’DE LİSELERARASI AĞIRSIKLET BAŞ PEHLİVANLARI MÜSABAKALARI YAPILDI.

DEVELİ’DE LİSELERARASI AĞIRSIKLET BAŞ PEHLİVANLARI MÜSABAKALARI YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tam Finans, İTÜ Basketbol Takımı'nın 3 Yıllık İsim Sponsoru Oldu
2
Teksüt Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 3-2 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
3
Beşiktaş - Samsunspor: 65. Randevu
4
Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri: Kenan Yıldız ve Servet Yardımcı Roma'da Ödül Aldı
5
ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e 70-69 Yenildi
6
Gençlerbirliği'nde İmza Kampanyası: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Talebi
7
Ordu'da 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti