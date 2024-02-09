Didier Drogba Afrika Kupası'na damga vurdu

Afrika Kupası yarı finalinde Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin karşı karşıya geldi! Detaylar haberimizde...

Didier Drogba Afrika Kupası'na damga vurdu
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Afrika Kupası'nın nefes kesen yarı final mücadelesinde Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. CAF tarafından düzenlenen 34. Afrika Kupası'nın bu kritik aşamasında, Fildişi Sahili, Sebastien Haller'in 65. dakikada attığı golle 1-0 galip gelerek adını finale yazdırdı.

Maçın ilk yarısı golsüz geçerken, ikinci yarıdaki çekişmeli mücadelede Fildişi Sahili'nin golcüsü Sebastien Haller, takımını finale taşıyan isim oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı maçın son anlarında ise eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın duygusal anları renkli görüntülere sahne oldu.

Afrika Kupası Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşması

Didier Drogba'nın heyecanını ve duygularını maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaşaması, futbolseverleri ekran başına kilitleyen anlardan biri oldu. Bu galibiyetle birlikte Fildişi Sahili, Afrika Kupası'nın zirvesine çıkma şansını elde etti ve büyük bir finale adım attı.

Fildişi Sahili'nin zaferi, futbol tutkunlarını büyük bir heyecanla beklenen final maçına yönlendirdi. Afrika Kupası'nın kupa için kıyasıya mücadele eden takımları arasında yaşanan bu çekişme, futbolseverlerin heyecanını doruk noktasına taşıdı. Şimdi gözler, bu büyük turnuvanın kapanışını yapacak olan final mücadelesine çevrildi.

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