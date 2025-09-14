Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışmalar kulüp tesislerinde sürdü.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ekip, ardından atletik koşu yaptı ve yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ligde dün oynanan SMS Grup Sarıyer karşısında forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Maç Bilgileri

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, 17 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana futbolcular Kerem Atakan Kesgin (sağda) ve Murat Paluli de katıldı.