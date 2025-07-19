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Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı Geçerek Tarihe Geçti

Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'nde 6 etabı geçen ilk Türk unvanını aldı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 23:54
Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı Geçerek Tarihe Geçti

Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'ndan Zaferle Çıktı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada tanınan 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven parkurunun en zorlu etabı olan Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede yüzerek başarıyla geçti. Bu performansıyla, 7 kanaldan 6'sını geçmeyi başaran ilk Türk unvanını kazandı.

Zorlu Koşullar Altında Başarı

Avcı, Kuzey Kanalı'nın 41,2 kilometrelik mesafesini geçmek için İrlanda Bangor'dan 09:00'da, 13 derece sıcaklıktaki suya girerek mücadeleye başladı. Güçlü akıntılar, sert rüzgarlar ve soğuk su koşullarına rağmen, 10 saat 48 saniye sonunda İskoçya Portpatrick'te Türk bayrağını açarak göz kamaştırdı. Yüzme sonunda kuma elleriyle 'Türkiye' yazması, zaferini taçlandırdı.

Kariyerde Yeni Bir Başarı

Daha önce Manş Denizi, Cebelitarık, Catalina, Cook ve Molokai gibi zorlu su yollarını geçen Avcı, böylece 'Okyanus Yedilisi' serisinde 6 etabı geçen ilk Türk unvanını da elde etti. Ayrıca, Kuzey Kanalı'nı en hızlı tamamlayan Türk unvanı yanında, bu mesafeyi kadınlar arasında en hızlı yüzen dördüncü isim olmayı başardı.

Kararlılık İle Devam Ediyor

Mücadelesi sırasında, yaklaşık 2 metrelik bir denizanasının kendisine dokunmasına rağmen, yüzmeye devam eden Avcı, azmiyle dikkat çekti. Ultra maraton yüzücüsü, Okyanus Yedilisi'nin son etabı olan Japonya-Tsugaru'yu da geçerek Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırmayı hedefliyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus...

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun en zorlu etaplarından İrlanda-İskoçya arasındaki 41,2 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniye kulaç atarak geçmeyi başardı.

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