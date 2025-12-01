Didim Belediyespor deplasmanda Ülkü Spor'u 3-0 yendi

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup | 14. hafta

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Ülkü Spor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Müsabaka boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ekip, hem savunmada hem de hücumda üstün bir performans sergiledi. Takımın mücadele gücü, uyumu ve sahadaki birlik ruhu, galibiyetin en önemli etkenleri olarak öne çıktı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay maçın ardından yaptığı açıklamada: "Takımımız sahadaki kararlılığı ve uyumuyla bizlere büyük gurur yaşattı. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi galibiyetten dolayı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

