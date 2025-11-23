Didim Belediyespor, Söke Belediyespor'u 3-2 Yenerek 13. Haftayı Galibiyetle Kapattı

Didim Belediyespor, Söke Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup - 13. Hafta

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 13. hafta mücadelesinde Didim Belediyespor, Didim Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda karşılaştığı Söke Belediyespor'u setlerde 3-2 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Müsabaka boyunca etkili servisleri, bloktaki başarısı ve hücum hattındaki tempolu oyunuyla öne çıkan Didim Belediyespor, disiplinli oyunuyla tribünlerden alkış aldı. Takımın sergilediği performans, maçın genelinde üstünlüğü elinde tutmasını sağladı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, maçın ardından sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Bu sonuçla Didim Belediyespor, ligdeki iddiasını sürdürürken, taraftarlar da takımın gösterdiği mücadeleyi memnuniyetle karşıladı.

