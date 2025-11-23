Didim Belediyespor, Söke Belediyespor'u 3-2 Yenerek 13. Haftayı Galibiyetle Kapattı

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup'ta Didim Belediyespor, Söke Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek 13. haftayı galibiyetle tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:17
Didim Belediyespor, Söke Belediyespor'u 3-2 Yenerek 13. Haftayı Galibiyetle Kapattı

Didim Belediyespor, Söke Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup - 13. Hafta

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 13. hafta mücadelesinde Didim Belediyespor, Didim Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda karşılaştığı Söke Belediyespor'u setlerde 3-2 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Müsabaka boyunca etkili servisleri, bloktaki başarısı ve hücum hattındaki tempolu oyunuyla öne çıkan Didim Belediyespor, disiplinli oyunuyla tribünlerden alkış aldı. Takımın sergilediği performans, maçın genelinde üstünlüğü elinde tutmasını sağladı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, maçın ardından sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Bu sonuçla Didim Belediyespor, ligdeki iddiasını sürdürürken, taraftarlar da takımın gösterdiği mücadeleyi memnuniyetle karşıladı.

TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 13. HAFTA MÜCADELESİNDE DİDİM BELEDİYESPOR, DİDİM ATATÜRK KAPALI SPOR...

TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 13. HAFTA MÜCADELESİNDE DİDİM BELEDİYESPOR, DİDİM ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU’NDA KARŞILAŞTIĞI SÖKE BELEDİYESPOR’U 3-2 MAĞLUP ETTİ.

TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 13. HAFTA MÜCADELESİNDE DİDİM BELEDİYESPOR, DİDİM ATATÜRK KAPALI SPOR...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik