Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: Tedesco 4 Değişiklikle Başladı, Talisca Cezalı

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Başlangıç 11'i ve taktik

Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 4-3-3 formasyonuyla başlayan Tedesco, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başladığı Anderson Talisca'yı cezası nedeniyle kadroya alamadı. Bu isimlerin yerine Archie Brown, Sebastian Szymanski, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri ilk 11'de yer aldı.

Dinamo Zagreb karşısında kalede Ederson görev alırken, savunma hattı Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown şeklinde hazırlandı. Orta alanda Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Marco Asensio yer alırken; hücum hattını Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri oluşturdu.

Yedekler

Fenerbahçe'de yedek soyunan isimler arasında İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın bulunuyor.

Öne çıkan notlar

Fred ilk kez yedek: Brezilyalı orta saha Fred Rodrigues, bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada yedekler arasında başladı. Takımın bu sezon çıktığı 10 resmi maçın tamamında Fred ilk 11'de yer almıştı.

Nene 3 maç sonra 11'de: Genç oyuncu Dorgeles Nene, 3 resmi maç sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı; Trabzonspor maçında sonradan oyuna girmiş, Alanyaspor maçında statü nedeniyle oynayamamış, Kasımpaşa'da ise süre bulamamıştı.

Zajc eski takımına karşı sahada: Eski Fenerbahçeli Miha Zajc, yeni takımıyla Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de yer aldı. Zajc, Fenerbahçe'de 7 sezon forma giymiş ve sezon başında bonservisiyle Dinamo Zagreb'e transfer olmuştu.

3 eksik: Fenerbahçe'de cezalı Anderson Talisca'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.