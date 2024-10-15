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Diyarbekirspor Hükmen Mağlup İlan Edildi

PFDK, Diyarbekirspor'u Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmaniyespor maçında 3-0 hükmen mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:08
Diyarbekirspor Hükmen Mağlup İlan Edildi

Diyarbekirspor'un Hükmen Yenilgisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Diyarbekirspor'un Osmaniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sahadan çekilmesi sebebiyle 3-0 hükmen mağlup olduğuna karar verdi.

Disiplin Cezaları Açıklandı

TFF'nin resmi web sitesinde yer alan açıklamada, Diyarbekirspor'un müsabakayı terk ettiği ve bu nedenle takım halinde sportmenliğe aykırı davranıştan 11.025 TL para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Tekil Cezalar

Kaleci antrenörü Remzi Özdoğru, sahadan çekilme sebebiyle 1 maçtan men edilirken, 13.500 TL para cezası almıştır. Ayrıca, kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmiştir.

Bu cezalar, Diyarbekirspor'un organizasyondaki tutumunu ve sorumluluklarını sorgulatıyor.

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