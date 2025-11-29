Djalovic: Bu 3 puan Kayserispor'a Öz Güven Getirdi

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin takıma öz güven kazandırdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:59
Trendyol Süper Lig 14. hafta — Kayserispor 1-0 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Radomir Djalovic değerlendirmelerde bulundu.

Radomir Djalovic, kısa değerlendirmesinde, "Bu 3 puan bize öz güven getirdi. Umarım önümüzdeki maçlarda da bunu devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

"Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sahaya çok iyi karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler. Gaziantep FK maçında da her şey bizim adımıza çok kötü değildi, iyi yaptığımız şeyler de vardı. Ama neticesinde yaptığımız hatalardan maçı kaybetmiştik. Bugün ise maçı kazanıyoruz ama kazanırken de gol yemeden bitirdik. Kalemizi gole kapadık. Bazı oyuncularımız kendi pozisyonlarında oynamadılar. Mesela Bennasser stoperde oynadı ve çok iyi bir performans sergiledi. Rakibimiz Çaykur Rizespor’un da birkaç fırsatı vardı. Onları da tebrik ediyorum. Bizim artık bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ama bir maç kazanıp, bir maç kaybederek değil. Oyuncularıma da bunu söyledim. Bugün üç puan aldık. Tabii ki bu çok önemli ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yeterli seviyede kaliteleri olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kaliteyi göstermek için de her maç aynı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bu üç puan bize öz güven getirdi. Umarım önümüzdeki maçlarda da bunu devam ettiririz"

Djalovic, takımın istikrar yakalaması gerektiğini vurguladı ve oyuncularına aynı mücadeleyi sürdürme çağrısı yaptı.

