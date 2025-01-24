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Djokovic Sakatlandı, Zverev Avustralya Açık Finaline Yükseldi

Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic'in sakatlanması sonucu Zverev finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:59
Djokovic Sakatlandı, Zverev Avustralya Açık Finaline Yükseldi

Djokovic'in Sakatlığı Zverev'in Fırsatı Oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açıkta gerçekleşen tek erkekler yarı finalinde, dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev, rakibi Novak Djokovic'in sakatlanması sonrasında finale çıktı.

Melbourne'da düzenlenen turnuvanın 13. gününde, kariyerinde 10 Avustralya Açık ve 24 grand slam zaferi bulunan Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile Zverev bir araya geldi. Zverev, Sırp rakete karşı 1 saat 21 dakika süren ilk seti 7-6 kazanarak öne geçti. Ancak Djokovic, sol bacağındaki sakatlık nedeniyle ikinci sete çıkamadı ve Zverev, finale ulaşmayı başardı.

Diğer Yarı Final Maçı

Yarının diğer yarı final mücadelesinde, tek erkeklerde dünya 1 numarası ve Avustralya Açık’ın son şampiyonu olan İtalyan Jannik Sinner, ABD’li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaşacak. Bu mücadelenin galibi, Zverev'in finaldeki rakibi olacak.

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