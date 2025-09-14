Doğan: Fenerbahçe maçında takımı sahadan çekmeyi düşündük

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk oldukları Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonsporda, Başkan Ertuğrul Doğan maç sırasında takımı sahadan çekmeyi bile düşündüklerini söyledi.

Maç sonrası açıklamalar

Chobani Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına konuşan Doğan, soyunma odasına inip takımı ve teknik heyeti mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini belirtti. Doğan, maç sırasında çok şey düşündüğünü ifade ederek, "Biraz önce soyunma odasına indim. Takımı ve hocayı mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Trabzonspor, bugün sahada düzgün şekilde ahlak çerçevesinde mücadelesini verdi. Aslında iki takım oyuncuları da mücadelesini verdi. Onların oyuncuları da bizim oyuncularımız da kendi takımları için ellerinden gelen mücadeleyi verdi," dedi.

Doğan, daha önce benzer durumların yaşandığını hatırlatarak iptal edilen gole dikkat çekti: "İptal edilen gol var. Akla mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler bunu neye dayanarak veriyorlar, nasıl yapıyorlar anlamak çok zor."

Kulüpler Birliği ve sahadan çekme düşüncesi

Konuşmasını saygı çerçevesinde sürdürmek istediğini belirten Doğan, "Trabzonspor'un hayatı hep mücadeleyle geçmiştir. Maç sırasında bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Maçtan sonra dedim ki 'Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa edeyim. Gideyim çok farklı konuşayım'. Şu an farklı bir koltuğu da temsil ediyorum. Orada çok değerli başkanlar var. Konuşmalarımı, onlara da saygı çerçevesinde yapmam gerekiyor. Takımı çekmenin Trabzonspor'a daha fazla zararı var. Kulüpler Birliği'nden istifa etmeyi düşündük ama orada teveccüh gösteren arkadaşlara da büyük saygısızlık olur," ifadelerini kullandı.

Doğan, Trabzonspor camiasıyla uğraşılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm takımlarla, özellikle Anadolu takımlarıyla bu mücadeleyi çok daha sert vereceğimizi açık açık söylüyorum. Biz, gerektiği yerde, gerektiği şekilde gerekeni yaparız. Bu artık boğazıma kadar geldi. Kimsenin Trabzonspor'un mücadelesini bir insanın inisiyatifiyle birlikte bunları yapma hakkı yok. Camia, buna izin vermez. Bu durum, Trabzonspor camiasının konusudur. Camia da gerekeni yapar. Herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum," dedi.

MHK, TFF ve VAR eleştirileri

Hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un hakkının korunması gerektiğini belirten Doğan, "Ne Fenerbahçe'nin hakkı yensin ne Trabzonspor'un hakkı yensin. Biz burada biriz. Gözümüzün içerisine baka baka bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Elimden geldiği kadar nezaket çerçevesi içerisinde konuşmak istiyorum. Bunu yaptırtmayacağız," diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hatırlatan Doğan, MHK'ye yönelik eleştirisini yineledi: "Ona bir şey dememe gerek yok. İyi niyetlidir ve bunu çözmeye çalışıyordur. Bu MHK ile olmayacağını burada açık açık dile getiriyorum. Biz, geçen yıl da bunu söylüyorduk. Aynı sözlerimin yine arkasındayım. Bu şekilde devam etmez. Bundan Türk futbolu zarar görüyor. Anadolu kulüpleri, her hafta buna benzer olaylar yaşıyor. Özellikle Anadolu takımlarıyla birlikte bu işin içerisinde daha fazla olmak zorundayız. Tepkiyi daha fazla göstermek durumundayız. Bunu bir şekilde düzeltmek zorundayız."

Doğan, VAR uygulamalarına dikkat çekerek şunları kaydetti: "VAR ekranına bir görüntü geliyor. Maç içerisinde 2 görüntü var ama bir görüntü geliyor. Kasıt var. Ceza almamak için kelimelerimi seçerek konuşuyorum. Daha önce daha sert açıklamalar da yaptım. Biz edebimizle saygı çerçevesinde bu işleri çözmeye çalışıyoruz. Bir gün bir yerde birinin canı daha farklı şekilde yanacak."

Takıma "galibiyet" primi

Başkan Doğan, tüm takımı tebrik ettiğini ve oyunculara galibiyet primi verdiğini açıkladı. Doğan sözlerini, herkesin mevcut durumdan rahatsız olduğunu belirterek tamamladı: "Sürekli olarak bu konular Kulüpler Birliği'nde de konuşuluyor. Daha önceki haftalarda diğer kulüplerin başkanları da buna benzer açıklamalar yaptı. Herkes rahatsız ama bu durum çözülmüyor."