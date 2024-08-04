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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yamaç Paraşütü Yarışması Tamamlandı

Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başarıyla sona erdi. Ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:26
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yamaç Paraşütü Yarışması Tamamlandı

Doğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Yarışması Sonuçlandı

Türkiye Hedef Şampiyonası kapsamındaki Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması, Van'da gerçekleştirildi. Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, bölgenin tarih, kültür ve doğal güzelliklerini tanıtma amacı taşımaktaydı.

Uçuşlar Eşsiz Manzaralar Eşliğinde Gerçekleşti

Süphan Dağı ve Van Gölü'nün muhteşem manzarası altında gerçekleştirilen yarışmalara, farklı illerden birçok sporcu katıldı. Yarışmalar sonunda, erkekler kategorisinde Emre Aktepe birinci, Mert Ulukanoğlu ikinci ve Enes Güneş üçüncü olurken; kadınlar kategorisinde ise Ceylan Korhan birinci, Fatma İmal ikinci ve Naime Yürekli üçüncü sırayı elde etti.

Kulüpler Kategorisi Sonuçları

Kulüpler klasmanında Erzincan ekibi birinci, Elazığ ekibi ikinci ve Malatya ekibi ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Tebrikler ve Ödül Töreni

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Van'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, "Sporcu arkadaşlarımız buraya geldikleri için çok mutlular. Meteorolojik veriler inanılmaz güzeldi. Mavinin en güzel tonlarından biri olan Van Gölü'nü de görmek bizi mutlu etti," dedi.

Kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Ceylan Korhan ise, yarışmanın oldukça keyifli geçtiğini belirtti. Başarılı sporculara ödülleri ise düzenlenen törenle verildi.

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