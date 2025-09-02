Dominik Livakovic Girona'ya Kiralandı: Fenerbahçe'den Resmi Açıklama

Sezon sonuna kadar kiralık

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanya'nın Girona Kulübü'ne kiralandığını resmen duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."

30 yaşındaki kaleci, geçen sezon 32 maçta forma giydi.