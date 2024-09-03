Döndü Yeşilyurt'un Paris 2024 Hayali: Altın Madalya

Döndü Yeşilyurt'un Paris 2024 Hedefleri

Görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda J2 57 kiloda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Judoda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Döndü, tek eksik olarak olimpiyat şampiyonluğunu görmek istiyor.

Judoya Başlangıç

Spor kariyerine halter ve atletizmle başlayan Döndü, 2017 yılında üniversite eğitimini tamamlarken arkadaş tavsiyesiyle judoya yöneldi. 2022'de judoda dünya şampiyonu olan Döndü, 2023'te Avrupa şampiyonu unvanını da kazandı.

Olimpiyat Madalyası İçin Söz Verdi

Döndü Yeşilyurt, 2017 yılından bu yana kişisel antrenörü Murat Gemalmaz ile birlikte disiplinli bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Kazandığı şampiyonlukları olimpiyat madalyası ile taçlandırmak istediğini ifade eden Yeşilyurt, "Önce Türkiye'ye sonra Ankara'ya olimpiyat madalyasını getirmek istiyorum," dedi.

Hazırlık Süreci

Paris'teki oyunlar için hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Döndü, tüm destekçisi ve hocalarına teşekkür etti. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli olan Döndü, hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çaba sarf ettiğini vurguladı.

Judoda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor. Yeşilyurt, organizasyona Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

Judoda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor. Yeşilyurt, organizasyona Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

Judoda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor. Yeşilyurt, organizasyona Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

Judoda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor. Yeşilyurt, organizasyona Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.