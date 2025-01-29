Doping Skandalı: Dört Yağlı Güreşçiye 3 Yıl Men Cezası

Dört Yağlı Güreşçiye Doping Cezası
Son yıllarda spor camiasını sarsan doping vakalarına bir yenisi daha eklendi. Hüseyin Gümüşalan, Kazım San, Mustafa Arslan ve Osman Tokköz, doping yapmaları nedeniyle 3 yıl süreyle yarışmalardan men cezası aldı.
Doping Kontrollerinde Olumsuz Sonuçlar
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ceza gerekçelerini belirtti. Buna göre:
- Hüseyin Gümüşalan'ın numunesinde boldenon ve clenbuterol maddelerine rastlanırken,
- Kazım San ve Mustafa Arslan'da stanozolol,
- Osman Tokköz'de ise 5αAdiol, 5βAdiol, androsteron ve testosteron tespit edildi.
Cezaların Geçerlilik Tarihleri
Cezalar, her sporcu için farklı tarihlerde başlayacak:
- Hüseyin Gümüşalan 30 Eylül 2024,
- Kazım San ve Mustafa Arslan 6 Ağustos 2024,
- Osman Tokköz ise 10 Aralık 2024 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle yağlı güreş faaliyetlerine katılamayacak.
Bu durum, spor dünyasında doping kontrolüne duyulan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne seriyor.