Dört Büyüklerin 10 Yıllık Ekonomik Tablosu: 1,6 Milyar Avro Zarar

Dört Büyüklerin 10 Yıllık Ekonomik Özeti

Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 10 sezonda toplam 1.609 milyon avro (1,609 milyar avro) zarar etti. Kulüp şirketlerinin KAP’a gönderdiği finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulübün toplam geliri 5.099 milyon avro, toplam gideri ise 6.708 milyon avro olarak gerçekleşti.

Genel Dağılım (milyon €)

Fenerbahçe – Gelir: 1.561 / Gider: 2.062 / Zarar: -501

Beşiktaş – Gelir: 1.230 / Gider: 1.627 / Zarar: -397

Galatasaray – Gelir: 1.576 / Gider: 1.967 / Zarar: -391

Trabzonspor – Gelir: 732 / Gider: 1.052 / Zarar: -320

Toplam – Gelir: 5.099 / Gider: 6.708 / Zarar: -1.609

Fenerbahçe Gelir-Gider (2015-2025, milyon €)

2015-16: Gelir 181,3 - Gider 221,5 - Kar/Zarar -40,2

2016-17: Gelir 131,2 - Gider 186,6 - Kar/Zarar -55,4

2017-18: Gelir 130,3 - Gider 221,1 - Kar/Zarar -90,8

2018-19: Gelir 152,8 - Gider 241,0 - Kar/Zarar -88,2

2019-20: Gelir 93,4 - Gider 157,0 - Kar/Zarar -63,6

2020-21: Gelir 94,8 - Gider 145,1 - Kar/Zarar -50,3

2021-22: Gelir 83,3 - Gider 130,0 - Kar/Zarar -46,7

2022-23: Gelir 120,5 - Gider 150,0 - Kar/Zarar -29,5

2023-24: Gelir 297,3 - Gider 279,9 - Kar/Zarar 17,4

2024-25: Gelir 276,0 - Gider 329,9 - Kar/Zarar -53,9

Toplam: Gelir 1.560,9 - Gider 2.062,1 - Zarar -501,2

* Bilançolarda Türk lirası olarak yer alan veriler, her sezonun 31 Mayıs tarihindeki döviz kuru karşılığıyla tabloya işlenmiştir.

Beşiktaş Gelir-Gider (2015-2025, milyon €)

2015-16: Gelir 132,1 - Gider 151,4 - Kar/Zarar -19,3

2016-17: Gelir 154,7 - Gider 160,9 - Kar/Zarar -6,2

2017-18: Gelir 183,3 - Gider 190,4 - Kar/Zarar -7,1

2018-19: Gelir 108,4 - Gider 175,2 - Kar/Zarar -66,8

2019-20: Gelir 66,2 - Gider 146,1 - Kar/Zarar -79,9

2020-21: Gelir 52,9 - Gider 108,8 - Kar/Zarar -55,9

2021-22: Gelir 65,4 - Gider 123,7 - Kar/Zarar -58,3

2022-23: Gelir 74,4 - Gider 105,2 - Kar/Zarar -30,8

2023-24: Gelir 194,1 - Gider 205,7 - Kar/Zarar -11,6

2024-25: Gelir 198,4 - Gider 259,8 - Kar/Zarar -61,4

Toplam: Gelir 1.229,9 - Gider 1.627,2 - Zarar -397,3

Galatasaray Gelir-Gider (2015-2025, milyon €)

2015-16: Gelir 164,8 - Gider 191,6 - Kar/Zarar -26,8

2016-17: Gelir 94,5 - Gider 169,4 - Kar/Zarar -74,9

2017-18: Gelir 120,8 - Gider 174,6 - Kar/Zarar -53,8

2018-19: Gelir 167,7 - Gider 181,8 - Kar/Zarar -14,1

2019-20: Gelir 123,8 - Gider 149,9 - Kar/Zarar -26,1

2020-21: Gelir 64,3 - Gider 123,2 - Kar/Zarar -58,9

2021-22: Gelir 70,2 - Gider 113,3 - Kar/Zarar -43,1

2022-23: Gelir 88,9 - Gider 144,7 - Kar/Zarar -55,8

2023-24: Gelir 365,1 - Gider 324,1 - Kar/Zarar 41

2024-25: Gelir 315,9 - Gider 393,9 - Kar/Zarar -78

Toplam: Gelir 1.576 - Gider 1.966,5 - Zarar -390,5

Trabzonspor Gelir-Gider (2015-2025, milyon €)

2015-16: Gelir 68,7 - Gider 103,9 - Kar/Zarar -35,2

2016-17: Gelir 64,6 - Gider 94,0 - Kar/Zarar -29,4

2017-18: Gelir 64,4 - Gider 122,3 - Kar/Zarar -57,9

2018-19: Gelir 71,6 - Gider 83,4 - Kar/Zarar -11,8

2019-20: Gelir 70,2 - Gider 74,9 - Kar/Zarar -4,7

2020-21: Gelir 53,6 - Gider 75,9 - Kar/Zarar -22,3

2021-22: Gelir 52,8 - Gider 82,8 - Kar/Zarar -30

2022-23: Gelir 72,7 - Gider 119,0 - Kar/Zarar -46,3

2023-24: Gelir 106,8 - Gider 138,5 - Kar/Zarar -31,7

2024-25: Gelir 106,3 - Gider 157,0 - Kar/Zarar -50,7

Toplam: Gelir 731,7 - Gider 1.051,7 - Zarar -320

Bons ervis Harcamaları ve Net Sonuç

Dört büyüklerin son 10 sezondaki bonservis hareketlerinde toplam 310,8 milyon avro net zarar oluştu. Kulüpler futbolcu ihracatından 589,6 milyon avro gelir elde ederken, futbolcu alımları için 900,4 milyon avro harcadı.

Kulüp bazlı bonservis netleri (gelir - gider):

Beşiktaş: Gelir 102,5 - Gider 156,2 - Zarar -53,7

Fenerbahçe: Gelir 228,7 - Gider 291,7 - Zarar -63,0

Trabzonspor: Gelir 89,1 - Gider 168,2 - Zarar -79,1

Galatasaray: Gelir 169,3 - Gider 284,3 - Zarar -115,0

Bankalar Birliği Anlaşması ve Sonrası

2021 Mayıs itibarıyla kulüp şirketlerinin toplam borcu 12,1 milyar TL (o dönemin kuru ile 1,2 milyar avro) seviyesindeydi. Bu borcun yüzde 75’i finansal borç (banka kredisi) idi. Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında borçlar, iki yıl ana para ödemesiz ve 9 yıl vadeye yayılmıştı; anlaşma Türk lirası üzerinden yapıldığı için döviz kurundan etkilenmeyeceği öne sürüldü.

Ancak anlaşma sonrası kulüplerin ödemeleri ötelenince, gelirlerin önemli bir bölümü transfer harcamalarına yönlendirildi. Bankalara olan ana para ödemeleri yeniden başlayınca faizlerin yükselmesiyle birlikte kulüpler borç yapılandırmasından çıkma arayışına girdi. Birikmiş yükümlülükler nedeniyle dört yıl sonra borçlu muhatapların profili değişti; artık borç yükü futbolculara, diğer kulüplere ve menajerlere kaymış durumda.

Toplam Borç ve Kulüp Bazlı Dağılım (31.05.2025)

Toplam borç: 50,3 milyar ₺ (1.133,3 milyon €)

Galatasaray: 15,9 milyar ₺ (357,7 milyon €)

Fenerbahçe: 13,7 milyar ₺ (310,0 milyon €)

Beşiktaş: 12,8 milyar ₺ (287,6 milyon €)

Trabzonspor: 7,9 milyar ₺ (178,0 milyon €)

Vergi ve SGK Borçları (31.05.2025 / ₺)

Fenerbahçe: 1.026.149.665

Beşiktaş: 1.089.883.395

Galatasaray: 1.864.973.457

Trabzonspor: 2.146.896.630

Toplam: 6.127.903.147 ₺

TFF Harcama Limitleri ve Uygulamadaki Uyuşmazlık

Türkiye Futbol Federasyonu 2019-20 sezonundan itibaren kulüplere harcama limitleri getirdi. Buna rağmen dört büyüklerin her sezon zarar etmeye devam ettiği görülüyor. TFF, son üç sezon verisini baz alarak takımların futbolcu, antrenör ve menajerlere yapacağı ödemeler için tavan belirliyor; ancak bonservis gelir-gider farkları, sermaye artırımları ve UEFA gelirlerindeki değişimler doğrultusunda yapılan güncellemeler kamuoyuna paylaşılmıyor.

Örnek olarak 2024-25 sezonu başında TFF’nin açıkladığı dört büyüklerin toplam harcama limiti 10,2 milyar TL iken, aynı sezonun mali tablolarına göre bu kulüplerin gerçek harcaması 19,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kulüp bazlı karşılaştırma (2024-25 sezonu):

Beşiktaş – Limit 1,8 milyar ₺ / Gerçek harcama 4,5 milyar ₺

Fenerbahçe – Limit 3,2 milyar ₺ / Gerçek harcama 5,5 milyar ₺

Galatasaray – Limit 3,4 milyar ₺ / Gerçek harcama 6,8 milyar ₺

Trabzonspor – Limit 1,8 milyar ₺ / Gerçek harcama 2,6 milyar ₺

Sonuç

Dört büyüklerin son 10 yıllık finansal performansı, sürdürülebilirlik açısından önemli soru işaretleri yaratıyor. Toplam zarar, yüksek borç seviyesi ve bonservis açığı kulüplerin ekonomik yönetiminde yapısal düzenlemelerin zorunluluğunu gösteriyor. Veriler, Bankalar Birliği anlaşmasının beklenen tasarrufu sağlamadığını ve TFF limitlerinin pratikte yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.