Dortmund, nefes kesen mücadelede PSG'yi eledi ve 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı!

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı doruk noktasına çıktı. Yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund, nefes kesici bir mücadelenin ardından karşı karşıya geldi. İlk maçta Dortmund, evinde PSG'yi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Rövanş maçında da rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Dortmund, 11 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin sevincini yaşadı.



Mücadelenin Önemli Noktaları:

Dortmund, ilk maçta da PSG'yi 1-0 yenmişti.

Rövanş maçında da 1-0 galip gelerek finale yükselen Dortmund, 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finalinde yer alacak.

PSG'nin final hayalleri, 50. dakikada Mats Hummels'in golüyle suya düştü.

Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Dortmund'un finaldeki rakibi, Real Madrid ve Bayern Münih arasındaki yarı final maçının kazananı olacak.

Maçın Özeti:

PSG, rövanş maçında da rakibini yenmek ve finale yükselmek için büyük bir mücadele verdi. Fakat Dortmund, ilk maçtaki avantajını korumayı başardı ve Mats Hummels'in 50. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Dortmund, 11 yıllık aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin sevincini yaşadı. PSG'nin final hayalleri ise suya düştü.

Dortmund'un finaldeki rakibi, Real Madrid ve Bayern Münih arasındaki yarı final maçının kazananı olacak. Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda oynanacak.