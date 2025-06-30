Down Sendromlu Milli Sporcular Avrupa Şampiyonası İçin Çekya'da

Down sendromlu milli sporcular, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için yola çıktı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 6 Temmuz'a kadar sürecek. Milli sporcular, atletizm, masa tenisi ve tenis branşlarında kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Down Atletizm: Dilara Çevik, Emirhan Akçakoca, Ali Topaloğlu, Abdullah İnan, Muhammet Eren Uysal, Kardelen Demir, Münevvere Yılmaz, Furkan Demir, Rıdvan Yalçın, Ramazan Ünlü, Mahmut Duhan Kutsal

Dilara Çevik, Emirhan Akçakoca, Ali Topaloğlu, Abdullah İnan, Muhammet Eren Uysal, Kardelen Demir, Münevvere Yılmaz, Furkan Demir, Rıdvan Yalçın, Ramazan Ünlü, Mahmut Duhan Kutsal Down Masa Tenisi: Özgenur Kurşun, Merve Peker, Mehmet Yasin Bayraktar, Salih Can Öztankal

Özgenur Kurşun, Merve Peker, Mehmet Yasin Bayraktar, Salih Can Öztankal Down Tenisi: Kadriye Berfin Aşık, Mehmet Ali Kahraman

TÖSSFED Başkanı'nın Açıklamaları

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, sporculara ve teknik ekibe başarılar dileyerek, “Down milli takımlarımız Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandı. Amacımız yeni rekorlar kırmak ve madalyaları toplamak. Uluslararası alanda elde ettiğimiz her başarı, özel sporcularımızın kararlılığı ve inancının bir yansımasıdır. Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır.” şeklinde konuştu.

Aydın, özel sporculara sürekli destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Down sendromlu milli sporcular, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Down sendromlu milli sporcular, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.