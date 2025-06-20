Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa İkincisi

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Türkiye'nin Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası sırasında büyük bir başarı gösterdi. Final maçında İtalya ile karşılaşan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 48-8'lik sonuçla kaybetmesine rağmen, turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım bu önemli turnuvada gösterdiği performansla takdir topladı. İtalya karşısındaki kayıp, Türk takımının azmi ve mücadelesinin önüne geçmiyor. Bu şampiyona, oyuncular için önemli bir deneyim oldu ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarılarının devamını diliyoruz!

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İtalya'ya 48-8 yenildi.