Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası İstanbul'da Tamamlandı

2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası Sona Erdi

İstanbul'da gerçekleşen 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda düzenlenen etkinliğin son gününde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gibi önemli isimler yer aldı.

Bakan Bak: "Özel Sporcular Bizim İçin Çok Kıymetli"

Madalya töreninde bir konuşma yapan Bakan Bak, şunları söyledi: "Özellikle down sendromlu sporcularımızın, bakanlığımızın desteğiyle bu tip organizasyonları gerçekleştirmesi bizim için çok kıymetli. Onlar bizim her şeyimiz. Bizim için çok özel ve kıymetliler. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde spora katılmaları konusunda ciddi yatırımlar yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de ülkemizde özel sporcuların faaliyetlerine destek oluyoruz."

Bakan Bak, ayrıca özel sporcuların cimnastik gibi spor dallarındaki katılımlarının, onların özgüvenlerini artırdığını ve toplum içinde değer kazanmalarını sağladığını vurguladı. Konuşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bak, özel sporcularla olan ilişkilerin önemine de dikkat çekti.

Özetle, organizasyon madalya töreni ve çekilen fotoğraflarla birlikte sona erdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı. Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son günündeki müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 2) da izledi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı. Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son günündeki müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 2) da izledi.