Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürmekte. İzmir'in Bayındır ilçesindeki Bozdağ Kamp Tesisleri'nde günde çift idmanla gerçekleştirilen kamp çalışmaları, 26 Şubat'ta sona erecek.

İbrahim Acar'dan Açıklamalar

Milli takım sorumlusudur İbrahim Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası öncesinde yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirtti. Acar, "Burada 13 günlük bir çalışmamız olacak. Sabah ve akşam çift idman şeklinde çalışıyoruz. Uzun süredir devam eden bir çalışma programımız var. İnşallah yeni başarılar için son sürat çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Şampiyonluk Hedefi

Acar, takımının kamp ortamından oldukça memnun olduğunu ifade ederken, "Milli takımımız dünyanın en iyi 2 takımından biri. Son 2 dönem Avrupa şampiyonu olarak, bunun getirdiği bir yük de var bizim için. Rakiplerimizin bize karşı daha farklı çalışmalarla geleceklerini düşünüyoruz. Bizim de yeni çalışma teknikleriyle, yeni çalışma metotlarıyla çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Hedef: Şampiyonluk

Takımın oyuncuları Birkan Dikici ve Resul Orakçı da, İtalya'da şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirerek, hazırlıklara katıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıklarını İzmir'in Bayındır ilçesinde sürdürüyor. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Sorumlusu İbrahim Acar, gazetecilere çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıklarını İzmir'in Bayındır ilçesinde sürdürüyor. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Sorumlusu İbrahim Acar, gazetecilere çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.