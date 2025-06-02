Dries Mertens, Galatasaray Sonrası Belçika'ya Döndü

Dries Mertens Türkiye'den Ayrıldı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Dries Mertens, Türkiye'den ayrılarak ülkesi Belçika'ya döndü. 38 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı'na özel bir araçla geldi.

Hayranlarıyla Buluştu

Mertens, havalimanında eşi ve çocuğuyla birlikte bulunurken, hayranlarının isteğine karşılık vererek onlarla fotoğraf çektirdi. Bu samimi anlar, futbolcunun hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Galatasaray'daki Başarıları

Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 3 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası ve 1 kez Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. Mertens'in Galatasaray'daki katkıları, taraftarlar tarafından uzun süre hatırlanacak.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Dries Mertens (sağ 2), İstanbul Havalimanı'na gelerek ülkesi Belçika'ya döndü.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Dries Mertens (sağ 2), İstanbul Havalimanı'na gelerek ülkesi Belçika'ya döndü.