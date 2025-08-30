Dumlupınar Diorama Müzesi Açılışı: Osman Aşkın Bak'tan 'Türkiye Yüzyılı' Mesajı

Dumlupınar Diorama Müzesi Açılışında 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dumlupınar Diorama Müzesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizle beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bak, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin tohumlarının atıldığı 30 Ağustos tarihinin önemine dikkat çekti ve törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı bu topraklarda olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ağustos ayını zaferler ayı olarak nitelendiren Bak, tören sırasında şunları kaydetti: "Pazartesi günü, Türklere Anadolu'nun kapısını açan Ahlat'taydık. Salı günü Malazgirt'teydik. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını, insanlarımızın, milletimizin asla esarete boyun eğmeyeceğini gösterdiği topraklardayız." Milletin, kendisinden üstün ordulara karşı kazanılan zaferin gururunu taşıdığını vurguladı.

Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının meydandan dünyaya seslendiğini belirterek, düşman ordusunun bozguna uğratıldığını ve kuvvetlerin onları İzmir'e kadar kovalayarak denize döktüğünü hatırlattı. Törenlere gençlerle birlikte katılmanın önemine değindi.

Yeni müzenin hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Bak, eserin ziyaretçilere zaferleri anlatma ve animasyonlarla tarih bilincini pekiştirme açısından değerini vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu törenleri düzenlediklerini, takip ettiklerini ve her yıl katıldıklarını söyledi.

Bak, gençleri tarih merkezli etkinliklerle buluurmaya devam ettiklerini belirterek, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kapsamında 110 bin gencimizi Türkiye'nin dört bir yanından alarak Çanakkale'ye götürdüklerini hatırlattı. Gençlerin, vatanın kıymetini ve şehitlerin hatırasını öğrenmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi hedefini yineleyen Bak, "Bu ülkenin gençleri, ülkenin nereden nereye geldiğini görecek. Geleceğe gençlerimizle yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı. Müzenin hayırlı olmasını dileyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve ülkeye, bayrağa, millete olan bağlılığı vurguladı.

Konuşmanın ardından Bakan Osman Aşkın Bak, beraberindekilerle müzeyi gezdi ve Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.