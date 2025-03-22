Dünya 1 Numarası Niels Vink'ten Antalya'ya Övgü: "Her Şey Harika!"

Dünya 1 Numarası Niels Vink'ten Antalya'ya Övgü

Para tenisinin dünya 1 numarası olan Hollandalı sporcu Niels Vink, 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlık sürecinde Antalya'daki turnuvayı övdü. Vink, "Antalya'daki turnuvada her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum," diyerek, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya'da Mükemmel Bir Organizasyon

BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Vink, Antalya'nın güzelliklerine vurgu yaptı. "Antalya'nın havası, otelleri, yemekleri ve tenis kortları harika. Yazın Türkiye'ye tatile geliyorum. Çoğu zaman Side'ye geliyorum, bu yüzden burayı seviyorum" şeklinde konuştu. Vink, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Tenisçilere Başarı Mesajı

Vink, Türk tenisçilerinin 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanabileceğine inandığını belirtti. "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Kategorimizde Türkiye'den Ahmet Kaplan'ın olduğunu görüyoruz. Şu anda dünya 4 numarası. Ama dünya 1, 2 ve 3 numaralarını daha önce yendi" diyerek Türk sporculara destek verdi. Vink, Türk tenisçilere yolculuklarında "Sadece tadını çıkar ve elinden geldiğince sıkı çalış" tavsiyesinde bulundu.

2024 ve 2028 Paralimpik Oyunları Hedefleri

Niels Vink, 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyalar hakkında ise, "Quad teklerde ve çiftlerde altın madalya kazandım. Bu, sadece bacaklarında değil kollarında da engelli oyuncular için bir kategori. Bu rüyayı gerçekleştirmek için antrenmanlarda ve turnuvalarda çok çalıştım" dedi. Vink, Los Angeles'taki 2028 Paralimpik Oyunları'ndaki hedefiyle ilgili olarak, "Elbette tekrar altın madalya kazanabileceğime inanıyorum. Ama kazanmak için kendimin en iyi versiyonu olmalıyım" ifadelerini kullandı.