Dünya 18 Yaş Altı Buz Hokeyi: Türkiye, Yeni Zelanda'yı Mağlup Etti

Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye'nin Başarısı

Türkiye Milli Takımı, Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki 4. maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı ve rakibini 4-1 yenerek grubundaki 2. galibiyetini aldı.

Meksiko'da Devam Eden Turnuva

Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen turnuvada, Türkiye daha önce İsrail karşısında 7-5 galip gelmiş, ev sahibi Meksika takımına 8-1 ve İzlanda'ya 4-3 mağlup olmuştu.

Son Maç Hong Kong ile

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında Hong Kong ile karşılaşarak turnuvada ilerlemeyi hedefliyor.