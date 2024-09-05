Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk Kadın Güreşçiler Başarı Elde Etti

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk Kadın Güreşçiler

İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Türk kadın güreşçileri için unutulmaz anlara sahne oldu. Organizasyonun dördüncü gününde, milli sporcularımız 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Ayşe Erkan Gümüş, Elmira Yasin ve Tuba Demir Bronz Madalya Kazandı

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 68 kiloda final maçına çıkarak mücadele eden Ayşe Erkan, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'ya karşı kaybederek gümüş madalya sahibi oldu.

76 kiloda mindere çıkan Elmira Yasin, Moğol güreşçi Tuvshinjargal Tarav'ı 8-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir de bağımsız sporcu Ekaterina Chikanova'yı teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Beyzanur Akkuş Yarın Finalde

Kadınlar 65 kiloda finale yükselen Beyzanur Akkuş, yarın şampiyonluk için Japon Nana Ikehata ile karşı karşıya gelecek. Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.