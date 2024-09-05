Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk Kadın Güreşçiler Başarı Elde Etti

İspanya'daki Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcularımız önemli madalyalar kazandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:30
Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk Kadın Güreşçiler Başarı Elde Etti

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk Kadın Güreşçiler

İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Türk kadın güreşçileri için unutulmaz anlara sahne oldu. Organizasyonun dördüncü gününde, milli sporcularımız 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Ayşe Erkan Gümüş, Elmira Yasin ve Tuba Demir Bronz Madalya Kazandı

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 68 kiloda final maçına çıkarak mücadele eden Ayşe Erkan, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'ya karşı kaybederek gümüş madalya sahibi oldu.

76 kiloda mindere çıkan Elmira Yasin, Moğol güreşçi Tuvshinjargal Tarav'ı 8-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir de bağımsız sporcu Ekaterina Chikanova'yı teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Beyzanur Akkuş Yarın Finalde

Kadınlar 65 kiloda finale yükselen Beyzanur Akkuş, yarın şampiyonluk için Japon Nana Ikehata ile karşı karşıya gelecek. Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak