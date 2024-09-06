Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'ndan Gümüş Madalya

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Başarı

İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, genç güreşçiler için büyük bir organizasyon olarak ön plana çıktı. Bu etkinlikte Türkiye, kadınlar kategorisinde önemli bir başarı elde etti.

Beyzanur Akkuş Gümüş Madalya Kazandı

Millî güreşçimiz Beyzanur Akkuş, kadınlar 65 kiloda final mücadelesine çıkarak gümüş madalya elde etti. Finalde mindere çıkan Akkuş, Japon sporcu Nana Ikehata'ya karşı mücadele etti ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Diğer Sonuçlar

Kadınlar 62 kiloda mücadele eden Selvi İlyasoğlu, üçüncülük mücadelesinde Japon Nagisa Ito'ya kaybetti ve sıkletinde beşinci oldu. Türkiye, kadınlar kategorisinde ikişer gümüş ve bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı.

Organizasyonun önceki günlerinde, Ayşe Erkan gümüş madalya kazanırken; Elmira Yasin ve Tuba Demir bronz madalyanın sahibi oldu.