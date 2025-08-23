DOLAR
Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası: Türkiye 3 Altınla Tarihi Başarı

Türkiye Kürek Milli Takımı, Poznan'da 4 ekiple katıldığı Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 3 altın kazanarak federasyon tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:54
Erhan Ertürk: "Milli takımımızın tarihindeki en büyük başarı"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Polonya’nın Poznan kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonasında Kürek Milli Takımı’nın tarihe geçen bir başarıya imza attığını açıkladı.

Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay Poznan’daki Malta Gölünde gerçekleştirilen şampiyonaya 53 ülkeden 239 ekipin katıldığını belirtti.

Ertürk, milli takımın performansını şu sözlerle özetledi: "Bu, milli takımımızın tarihindeki en büyük başarı. 4 ekiple katıldık, 3 altın madalya aldık. Ümitler kategorisinde İngiltere ve İtalya’nın arkasında üçüncü sıradayız. Daha önce toplamda ilk 10’a bile girdiğimiz olmamıştı. Orada 3 kez İstiklal Marşı’mızı okutmak bizi çok duygulandırdı. Gözle görülür bir fark var. En önemli farkımız ise hazırlandığımız ortam."

Başarının arkasındaki en önemli etkenlerden birinin hazırlık süreci olduğunu vurgulayan Ertürk, milli kürekçilerin şampiyonaya Meriç Nehrindeki kampla hazırlandığını hatırlattı.

Ertürk, kamp imkanlarındaki değişimi şu ifadelerle anlattı: "Eskiden uygun ortamı yakalayabilmek için kısıtlı imkanlarla yurt dışında kamp yapıyorduk. Şimdi Edirne’de, kendi evimizde hazırlanıyoruz. Sporcularımız bu başarıları elde edince farklı ülkelerin federasyon temsilcileri bize gelip ‘Nerede çalışıyorsunuz, biz de sizinle kamp yapalım.’ dediler. Artık her ülke buraya gelip kürek çekmek istiyor. Eminim buraya olan ilgi giderek artacaktır. Başarı geldikçe daha çok insan gelecek, daha çok insan geldikçe de popülarite artacak."

Türkiye'nin kürekte yükselen grafiği, hem uluslararası alanda daha fazla dikkat çekeceğinin hem de Edirne merkezli kamp ekosisteminin güçlenmesinin sinyalini veriyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Polonya’nın Poznan kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası’nda Kürek Milli Takımı’nın tarihindeki en büyük başarıyı elde ettiğini belirtti. Ertürk, konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

