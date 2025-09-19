Dünya Atletizm Şampiyonası 7. Gün: Tokyo'da Madalya Heyecanı, Türk Atletler Elendi

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 7. gün sona erdi

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 7. gün müsabakaları Tokyo'da tamamlandı. Gün, erkeklerde üç adım atlama, 400 metre engelli ve 200 metre finalleri; kadınlarda ise 400 metre engelli ve 200 metre finallerine sahne oldu.

Günün öne çıkan madalya sonuçları

Erkekler üç adım atlama finalinde Pedro Pichardo yine kürsünün en üstüne çıktı ve aynı statta 17.91Andrea Dallavalle 17.64 ile gümüş kazanırken, Kübalı Lazaro Martinez 17.49 ile bronz madalyayı aldı.

Erkekler 400 metre engelli finalinde ABD'li Rai Benjamin 46.52 ile sezonun en iyi derecesini yaparak altın madalyayı elde etti. Brezilyalı Alison dos Santos 46.84 ile gümüş, Katarlı Abderrahman Samba 47.06 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 200 metre finalinde ABD'li Noah Lyles 19.52 ile üst üste 4. kez dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Aynı yarışı ABD'den Kenneth Bednarek 19.58 ile gümüş, Jamaikalı Bryan Levell 19.64 ile bronz ile tamamladı.

Kadınlar 400 metre engelli finalinde olimpiyat ve dünya şampiyonu Hollandalı Femke Bol 51.54 ile altın madalyaya uzandı. ABD'li Jasmine Jones 52.08 ile gümüş, Slovak atlet Emma Zapletalova 53.00 ile bronz madalyayı kazandı.

Kadınlar 200 metre finalinde dört gün önce 100 metrede birinciliğe uzanan ABD'li Melissa Jefferson-Wooden 21.68 ile şampiyonadaki ikinci altın madalyasını kazandı. Büyük Britanyalı Amy Hunt 22.14 ile gümüş, Jamaikalı Shericka Jackson 22.18 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli atletler

Kadınlar cirit atma elemelerinde milli atletler Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen mücadele etti. Tuğsuz 56.16 ile 27'nci, Türkmen ise 55.99 ile 28'inci olarak organizasyona veda etti.

Yarın sahada 3 milli sporcu

Yarın, kadınlarda 20 km yürüyüş finalinde Meryem Bekmez, erkeklerde 20 km yürüyüş finalinde ise Hayrettin Yılmaz ve Mazlum Demir yarışacak.

Şampiyonanın genel bilgileri

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek. Türkiye organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcu ile katılıyor.