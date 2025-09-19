Dünya Atletizm Şampiyonası 7. Gün: Tokyo'da Madalya Heyecanı, Türk Atletler Elendi

Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 7. gününde önemli finaller tamamlandı; birçok isim madalya kazanırken Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen organizasyona veda etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:09
Dünya Atletizm Şampiyonası 7. Gün: Tokyo'da Madalya Heyecanı, Türk Atletler Elendi

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 7. gün sona erdi

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 7. gün müsabakaları Tokyo'da tamamlandı. Gün, erkeklerde üç adım atlama, 400 metre engelli ve 200 metre finalleri; kadınlarda ise 400 metre engelli ve 200 metre finallerine sahne oldu.

Günün öne çıkan madalya sonuçları

Erkekler üç adım atlama finalinde Pedro Pichardo yine kürsünün en üstüne çıktı ve aynı statta 17.91Andrea Dallavalle 17.64 ile gümüş kazanırken, Kübalı Lazaro Martinez 17.49 ile bronz madalyayı aldı.

Erkekler 400 metre engelli finalinde ABD'li Rai Benjamin 46.52 ile sezonun en iyi derecesini yaparak altın madalyayı elde etti. Brezilyalı Alison dos Santos 46.84 ile gümüş, Katarlı Abderrahman Samba 47.06 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 200 metre finalinde ABD'li Noah Lyles 19.52 ile üst üste 4. kez dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Aynı yarışı ABD'den Kenneth Bednarek 19.58 ile gümüş, Jamaikalı Bryan Levell 19.64 ile bronz ile tamamladı.

Kadınlar 400 metre engelli finalinde olimpiyat ve dünya şampiyonu Hollandalı Femke Bol 51.54 ile altın madalyaya uzandı. ABD'li Jasmine Jones 52.08 ile gümüş, Slovak atlet Emma Zapletalova 53.00 ile bronz madalyayı kazandı.

Kadınlar 200 metre finalinde dört gün önce 100 metrede birinciliğe uzanan ABD'li Melissa Jefferson-Wooden 21.68 ile şampiyonadaki ikinci altın madalyasını kazandı. Büyük Britanyalı Amy Hunt 22.14 ile gümüş, Jamaikalı Shericka Jackson 22.18 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli atletler

Kadınlar cirit atma elemelerinde milli atletler Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen mücadele etti. Tuğsuz 56.16 ile 27'nci, Türkmen ise 55.99 ile 28'inci olarak organizasyona veda etti.

Yarın sahada 3 milli sporcu

Yarın, kadınlarda 20 km yürüyüş finalinde Meryem Bekmez, erkeklerde 20 km yürüyüş finalinde ise Hayrettin Yılmaz ve Mazlum Demir yarışacak.

Şampiyonanın genel bilgileri

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek. Türkiye organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcu ile katılıyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Atletizm Şampiyonası 7. Gün: Tokyo'da Madalya Heyecanı, Türk Atletler Elendi
2
EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi: Polonya Şampiyon
3
Trendyol 1. Lig: Serikspor 1-0 Bandırmaspor
4
Geleneksel Okçuluk: Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı
5
Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Başladı
6
Trabzonspor - Gaziantep FK: Süper Lig 6. Hafta Papara Park'ta

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek