Dünya Boks Başkanı Van der Vorst’tan Türkiye Boks Federasyonu’na Ziyaret

Dünya Boks Başkanı Van der Vorst’ten Türkiye Boks Federasyonu’na Ziyaret

Dünya Boks (World Boxing) Başkanı Boris van der Vorst, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu’nu ziyaret etti. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Boks'un başkanı Van der Vorst, Ankara’da Hekimoğlu’yla bir araya geldi.

İş Birliği ve Gelecek Hedefleri

Federasyonun merkezinde gerçekleşen toplantıda iki başkan arasında fikir alışverişi yapıldı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, “Sayın Vors'un bir sloganı var 'Hep birlikte.' Biz de inşallah hep birlikte hem Avrupa hem de dünya boksuna katkı sağlayacağız. Kendisiyle istişare içinde olacağız ve dünya boksuna yön vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dünya Boks Başkanından Türkiye'ye Övgü

Dünya Boks Başkanı Van der Vorst, Türkiye'nin dünyadaki en güçlü boks federasyonlarından birine sahip olduğunu ve sporcularının büyük başarılar elde ettiğini belirtti. “Avrupa'da da güçlü bir organizasyon kurmak ve Türkiye'de büyük uluslararası etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Türkiye'deki kadın boksörlerden gerçekten etkilendim. Başkan ve yönetim kurulunu, ekibini yeni gördüm. Çok deneyimli görünüyorlar ve Türkiye Boks Federasyonunun başarısı için çok motive olmuş durumdalar. Bu yüzden, onlarla tanışmak ve gelecekteki iş birliğini görüşmek için burada olmaktan çok mutluyum.” değerlendirmesinde bulundu.

IOC'nin 26 Şubat'ta tanıdığı Dünya Boks'a, Türkiye dahil 100'e yakın ulusal federasyon üye oldu.

Dünya Boks (World Boxing) Başkanı Boris van der Vorst (solda), Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu (sağda) ziyaret etti.

Dünya Boks (World Boxing) Başkanı Boris van der Vorst (solda), Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu (sağda) ziyaret etti.