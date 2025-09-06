Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 Milli Sporcu Üst Tura Yükseldi - Liverpool

Dünya Boks Şampiyonası'nda üçüncü gün: 3 milli sporcu üst tura çıktı

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool kentinde devam ediyor. Organizasyonun üçüncü gününde ringe çıkan dört milli boksörden üçü rakiplerini mağlup ederek turnuvada ilerlemeyi başardı.

Sonuçlar

Büşra Işıldar (Kadınlar 75 kilo) Hint Lovlina Borgohain'i yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Gizem Özer (60 kilo) İrlandalı Zara Breslin'i mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Necat Ekinci (70 kilo) İtalyan Salvatore Cavallaro'yu yenerek son 16 turuna yükseldi.

Mehmethan Çınar (Erkekler 60 kilo) Özbek Abdulmalik Khalokov'a mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Gelecek maçlar

Organizasyonun dördüncü gününde erkeklerde Tolga Kaya (55 kilo) ve Ahmet Pekel (65 kilo), kadınlarda ise Esra Yıldız Kahraman (57 kilo) ve Sema Çalışkan (70 kilo) ringe çıkacak.

Dünya Boks Şampiyonası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.